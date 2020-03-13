Концепцию развития Александровского сада обсудили в Нижнем Новгороде

13 Март 2020 2020-03-13T17:00:03+03:00

В парке появится новое освещение, пешеходные дорожки, спортивная и детские площадки и летняя эстрада

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Вчера в Доме архитектора прошли общественные слушания по благоустройству Александровского сада. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода». Напомним, благоустройство этой территории планируется провести к юбилею Нижнего Новгорода.

Концепцию комплексного благоустройства и развития территории Александровского сада представило архитектурное бюро Wowhaus. В целом, кардинальных изменений не предполагается. Территорию сада планируется просто привести в порядок – проложить дорожки, установить освещение и малые архитектурные формы, сделать удобную навигацию. По замыслу архитекторов, часть декоративного освещения, например, ландшафтную подсветку, можно будет использовать во время крупных городских мероприятий.

«Территория будет наполнена теми смыслами, которые определяют важнейший культурный код города», – отметила руководитель АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода» Зоя Рюрикова.

Согласно концепции, парк будет разделен на три зоны: видовую террасу рядом с Чкаловской лестницей, событийную среднюю террасу и нижнюю, прогулочную. В саду появятся летняя эстрада, детская и спортивная площадки, чайная терраса. Террасы соединит пешеходный серпантин, начинающийся на Верхневолжской набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU