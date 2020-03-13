2020-03-13T16:37:20+03:00
Общество

В Арзамасе затопило новое кладбище

Жители боятся, что скоро «поплывут гробы»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Зрелище действительно жутковатое. ФОТО: соцсетиЗрелище действительно жутковатое. ФОТО: соцсети
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Жители Арзамаса крайне обеспокоены затоплением нового Троицкого кладбища. Фотографиями с места событий они делятся в соцсетях. При этом пользователи разделились на два лагеря. Первые – искренне негодуют, спрашивая, куда смотрит местная администрация, говорят о небрежном отношении к покойникам и всерьез опасаются, что скоро «поплывут гробы». Кроме того, отмечают пользователи, на кладбище продолжают хоронить людей – в ямы и лужи.

Другие пытаются успокоить «паникеров» - мол, скоро вода сойдет сама, а гробы не настолько легкие, чтобы «всплыть». Есть и те, кто советует не хоронить усопших по старой традиции, а сжигать тела в крематориях, чтобы не переживать за состояние родных могил.

Но в целом все сошлись на мнении, что зрелище действительно жутковатое.

Как сообщил источник в администрации Арзамаса, подтопление произошло из-за дорожных путей внутри кладбища, которые проложили примерно на 10 сантиметров выше поверхности. Из-за этого талая вода не уходит с территории кладбища в лес, а остается на месте захоронения. Кроме того, быстрому уходу воды мешает еще и глинистая почва в этой местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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