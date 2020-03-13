Детский сад в Нижнем Новгороде планируется открыть до конца марта

13 Март 2020 2020-03-13T15:44:17+03:00

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«Детский сад №100» в микрорайоне Бурнаковский планируется ввести в эксплуатацию до конца марта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Напомним, договор на строительство с предыдущим подрядчиком был расторгнут, после того как ООО «Фирма Мост» дважды сорвала сроки строительства. Достраивал объект уже новая фирма – ООО «Лига». По словам Владимира Панова, новый подрядчик оказался гораздо более добросовестным и детсад готов на 99,5%. Сейчас подрядчик устраняет мелкие недочены и недоделки, которых на больших объектах всегда бывает немало.

«Процесс комплектования групп начался уже с первого марта, - сообщил Владимир Панов. – С открытием детского даса очередь в ДДУ в этом микрорайоне сократится примерно на 40%».

Детский сад рассчитан на 300 малышей, в том числе – на 30 детей ясельного возраста. Детсад оснащен необходимым оборудованием и инвентарем, мебелью, игрушками. Готовы к приему детворы группы, пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, для взрослых оборудованы служебные, бытовые и административные помещения.

Напомним, в Нижнем Новгороде ведется строительство четырех детских садов: в микрорайоне «Бурнаковский», в микрорайоне «Мещерское озеро», в ЖК «Корабли» и в ЖК «Гагаринские высоты». В общей сложности в течение года будет создано 1 730 новых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU