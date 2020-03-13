2020-03-13T14:29:51+03:00
Общество

Нижегородцы завоевали три награды в конкурсе туристических проектов

Жюри признало лучшими два путеводителя и бренд
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородские проекты завоевали три награды профессиональных конкурсов от Российского госуниверситета туризма и сервиса и Торгово-промышленной палаты РФ. Об этом сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма.

Проекты МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» победили в «MAP.GUIDE SMART&GO TO RUSSIA». В конкурсе участвовали проекты по созданию и развитию путеводителей, туристских карт и смарт-приложений. Конкурс проводится для внедрения наиболее современных, удобных и интересных форм распространения информации для туристов.

В номинации «Путеводитель по территории» победил путеводитель по Нижнему Новгороду 2020, а в номинации «Неформальный путеводитель» – путеводитель по Большой Покровской. Эксперты отметили оригинальные идеи создателей, удобство использования, наполненность интересной и нужной информацией. Распространяют брошюры через традиционно туристские места – гостиницы, выставки, а также предлагают получить всем желающим в городском управлении по туризму на Рождественской, 39.

Еще одну награду получил туристский бренд «Нижний Новгород – столица народных художественных промыслов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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