В Нижнем Новгороде перекроют мост из-за съемок «Камеди клаба»
На Канавинском мосту ограничат движение транспорта в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщает управление по связям с общественностью администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.
Ограничение начнет действовать сегодня ночью, в 03.30. движение возобновится 14 марта в 17.30. основанием для закрытия моста стало обращение ООО «Камеди Клаб продакшн», которое планирует проводить киносъемку. Напомним, по этой же причине 10 марта было перекрыто движение на участке Верхне-Волжской набережной, от Музейного переулка до ул Нестерова.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, на днях завершились съемки пилотного эпизода сериала по мотивам «Хроник сыска» Николая Свечина. Кинематографисты планируют снять сериал к 800-летию Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU