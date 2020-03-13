В Нижнем Новгороде перекроют мост из-за съемок «Камеди клаба»

13 Март 2020 2020-03-13T13:35:46+03:00

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На Канавинском мосту ограничат движение транспорта в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщает управление по связям с общественностью администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.

Ограничение начнет действовать сегодня ночью, в 03.30. движение возобновится 14 марта в 17.30. основанием для закрытия моста стало обращение ООО «Камеди Клаб продакшн», которое планирует проводить киносъемку. Напомним, по этой же причине 10 марта было перекрыто движение на участке Верхне-Волжской набережной, от Музейного переулка до ул Нестерова.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, на днях завершились съемки пилотного эпизода сериала по мотивам «Хроник сыска» Николая Свечина. Кинематографисты планируют снять сериал к 800-летию Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU