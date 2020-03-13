2020-03-13T11:29:31+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Нижегородской области ожидается сильный ветер

Спасатели рекомендуют не подходить близко к слабым конструкциям, деревьям и ЛЭП
Елена ЛАЗАРЕВА
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В ближайшие несколько часов по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются сильный юго-западный ветер. Порывы ветра до 17-22 метров в секунду сохранятся в течение всего дня и до позднего вечера. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Главное управление МЧС России по Нижегородской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с усилением ветра. В частности, речь идет об обрывах линий электропередач, а также падением слабоукрепленных и ветхих конструкций, строительных кранов, деревьев.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует при порывах ветра укрыться в помещении (или автомобиле, если сильный ветер застал вас в дороге), не подходить близко к линиям электропередач, ветхим строениям и деревьям, не оставлять свои машины там, где существует опасность обрушения. Об обрывах линий ЛЭП необходимо сообщать в администрацию своего города и не подходить к ним близко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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