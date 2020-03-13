2020-03-13T10:44:26+03:00
Общество

Жительница Нижегородской области получит 800 тысяч рублей за смерть родственницы

Врач-хирург из Сочи провел операцию, которая привела к смерти пациентки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Семеновский районный суд Нижегородской области взыскал компенсацию морального вреда с врача, по вине которого умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По информации источника, в ноябре 2016 года в сочинскую «Городскую больницу №3» бригада скорой помощи доставила мать нижегородки. Врач-хирург осмотрел пациентку, провел рентгенологическое исследование грудной клетки, а затем, не имея специальных познаний в области расшифровки результатов рентгенологического исследования, сделал описание.

Затем хирург оказал медицинскую помощь уже по своей специальности – провел операцию, но операция оказалась смертельной для пациентки. При проколе грудной клетки врач задел диафрагму и печень, что осложнилось еще и сильной кровопотерей.

В отношении хирурга было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, которое 19 ноября 2018 года было прекращено, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Гражданский иск был удовлетворен частично – жительница Семеновского района просила выплатить в качестве компенсации морального вреда 2 млн рублей, суд постановил взыскать с ответчика 800 000 рублей.

Заочное решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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