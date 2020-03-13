20 млн рублей вернули нижегородцам за некачественные услуги ЖКХ

13 Март 2020 2020-03-13T10:28:38+03:00

Госжилинспекция региона подвела итоги работы за 2019 год

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области подвела итоги работы за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам замгубернатора региона Андрея Харина, в прошлом году инспекция особое внимание уделяла контролю за вывозом твердых коммунальных отходов.

«Это новая коммунальная услуга, и на первоначальном этапе необходимо было регулярно проверять своевременность вывоза мусора, правильности начисления платы, - напомнил Андрей Харин. - Выпуск платежек жестко контролировался ГЖИ. Но работы в данном направлении ещё много». В частности, на данный момент необходимо контролировать переход на раздельный сбор отходов и корректность начисления понижающего тарифа.

Всего в 2019 году сотрудниками ГЖИ составлено 228 протоколов в отношении управляющих компаний и 156 протоколов в отношении региональных операторов за несвоевременный вывоз отходов.

Кроме того, по итогам проверок ГЖИ нижегородцам было возвращено 20 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областной ГЖИ жестче контролировать деятельность УК, качество предоставления коммунальных услуг, своевременность реагирования на обращения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU