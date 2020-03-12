Объявлена дата кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород - 2020»
Организаторы объявили дату кастинга для участниц конкурса «Мисс Нижний Новгород - 2020» (16+). Отбор незамужних красавиц в возрасте от 16 до 25 лет состоится 15 марта в 13.00 по адресу Нижневолжская набережная, 16 (THETOPCLUB). Также в этот день пройдет кастинг конкурса «Мисс Русское радио».
Как пояснили организаторы, впервые девушки, вышедшие в финал регионального конкурса красоты, получат уникальную возможность - поучаствовать в двух конкурсах: «Мисс Нижний Новгород-2020» и «Мисс Русское Радио».
По словам директора «Мисс НН» Екатерины Чудаковой, цель у конкурсов одна - дать конкурсанткам возможность раскрыть собственный потенциал.
- У девушек будут две попытки достичь цели. Если один конкурс не оправдал ожиданий, тогда автоматически дается второй шанс, - рассказала Чудакова.
Требования к красавицам прежние: возраст - от 16 до 25 лет, рост не ниже 168 сантиметров и отсутствие в паспорте штампа о браке. С собой на кастинг нужно захватить купальник и туфли на каблуках.
Организаторы советуют конкурсанткам сделать легкий дневной макияж, не волноваться и подать себя с лучшей стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU