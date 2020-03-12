2020-03-12T16:34:39+03:00
Общество

Нижегородский Фонд капремонта в прошлом году увеличил на 45% объем работ

Шестеро подрядчиков попали в «черный список»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта региона, на котором были подведены итоги работы Фонда за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Фонд капремонта в какой-то момент оказался в глубоком кризисе, выполнение краткосрочных программ на начало 2018 года - 20%. Мы были вынуждены принимать решительные меры, в том числе и кадровые, и они дали положительный результат. На конец 2019 года выполнение краткосрочных программ составило уже 90%», - сказал Глеб Никитин.

В прошлом году Фондом капитального ремонта было выполнено на 45% больше работ, чем в 2018 (2 398 против 3 486). Были приняты меры для повышения качества выполнения капитального ремонта В частности, велась работа с подрядчиками, были установлены камеры видеонаблюдения на ремонтируемых объектах, проводилась работа по проблемным объектам, в некоторых случаях к подрядчикам применялись и штрафные санкции. Недобросовестные подрядчики попадали в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП) за неисполнение договорных обязательств. Таких по итогам года оказалось шестеро в дополнение к четырем, которые уже были помещены в «черный список».

В 2020 году Фонд планирует увеличить общее количество выполненных работ на 30% по отношению к 2019 году, повысить собираемость взносов и продолжить активную работу с дебиторской задолженностью.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков, плотнее работать с жителями и подрядчиками, повысить качество работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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