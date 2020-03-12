2020-03-12T13:48:20+03:00
Общество

Нижегородцы могут выиграть путевку в Париж

В Нижнем Новгороде пройдут «Дни Франкофонии»
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 17 по 29 марта 2020 года в Нижнем Новгороде пройдут «Дни Франкофонии 2020». Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

20 марта отмечается Международный день франкофонии – это праздник для всех носителей и поклонников французского языка. В России, как и по всему миру, в рамках праздника пройдет несколько мероприятий. К слову, в Нижегородской области праздник проводится в третий раз. Организатором проекта является французский культурный центр «Альянс Франсез – Нижний Новгород», праздник проводится при поддержке посольства Франции в России и правительства Нижегородской области.

«Культурное взаимодействие между странами и народами не менее важно, чем экономическое сотрудничество», - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

По информации организаторов, в рамках мероприятия пройдет конкурс на знание французского языка и культуры La Plume d'or («Золотое перо» - фр.). В нем могут принять участие представители всех возрастных групп, говорящие на французском (с уровнем владения языком не менее «А2»). По итогам будут отобраны 3 лучшие работы, которые направят в Париж, на общемировой конкурс. Победитель общемирового состязания получит в подарок недельную путевку в столицу Франции. Конкурс состоится 18 марта в 15:00 в центре «Альянс Франсез» (ул. Ошарская, 18/1, 3 этаж).

Кроме того, в рамках «Дней франкофонии» пройдут выставки, дружеские встречи и региональный фестиваль талантов «Билет в будущее».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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