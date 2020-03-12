Следствие по делу нижегородского "хакера" идет уже почти два года

12 Март 2020 2020-03-12T13:12:50+03:00

Сотрудник компании сотовой связи из Сарова подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации

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Следователем следственного отдела ЗАТО города Саров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника компании сотовой связи. Дело заведено по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, летом 2018 года 25-летний сотрудник компании сотовой связи получил данные о входящих и исходящих звонках одного из клиентов компании. Для доступа к закрытой информации молодой человек воспользовался чужим компьютером и логином, а точнее – логином и ПК и руководителя одного из отделов компании.

Полученную информацию мужчина продал третьему лицу. Следствие по делу о краже личных данных продолжается. Следователь проводит комплекс действий, «направленных на закрепление доказательств по уголовному делу».

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ИСТОЧНИК KP.RU