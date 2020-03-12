Нижегородские единороссы поддержали Закон о поправках к Конституции РФ единогласно

12 Март 2020 2020-03-12T12:43:07+03:00

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На заседании фракции «Единая Россия» депутаты единогласно поддержали Федеральный закон о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина назвала принятие поправок «исторически важным событием». «Главная цель поправок - повышение качества и уровня жизни», - подчеркнула она и добавила, что от поправок, закрепленных в главном документе России, невозможно отказаться.

«Дети признаются главным приоритетом государственной политики. Важно, что впервые в Конституции закрепляется обязанность государства взять на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Поднимается и не менее важный вопрос ответственности родителей за детей», - подчеркнула Ольга Щетинина.

Также фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение в региональный парламент проект федерального закона, который позволит расширить перечень городов, имеющих право на проведение военных парадов с привлечением вооружения и военной техники. Такое право предлагается предоставить городам, имеющим почетное звание «Город воинской славы», а также городам, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести».

Сейчас право на проведение военных парадов проводятся в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Лунин считает, что парад Победы – это хорошая возможность для нижегородцев в полной мере ощутить всю мощь и красоту российской армии, пообщаться с ветеранами, узнать историю своего родного края. «Поэтому, чтобы сохранить память о великой Победе, география проведения военного парада должна быть расширена»,- считает Лунин.

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ИСТОЧНИК KP.RU