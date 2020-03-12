В Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер

12 Март 2020 2020-03-12T08:23:28+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 6 градусов, облачно, дождь, местами - сильный дождь. В течение дня незначительно потеплеет - до +7 градусов, к ночи синоптики прогнозируют снижение температуры до +4.

Ветер юго-западный, скорость ветра 5-6 метров в секунду. После полудня возможны порывы до 15-16 метров в секунду. Будьте осторожны!

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода и дождь, солнце покажется из-за облаков в середине дня. Дождь при этом, по прогнозам синоптиков, не прекратится до поздней ночи.

Атмосферное давление в течение дня незначительно вырастет – с 737 до 741 миллиметра ртутного столба. Влажность – 75-89%.

По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет до +3 градусов, дождь ненадолго прекратится. Впрочем, уже в пятницу в течение дня вновь вернется теплая и дождливая погода без прояснений. Кроме того, в пятницу синоптики прогнозируют очень сильный ветер - с порывами до 18-22 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU