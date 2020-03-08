2020-03-08T18:46:11+03:00
Общество

Более 120 общественных пространств ждет реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода

Ремонтно-реставрационные работы также ожидают Нижегородский кремль и другие значимые объекты культурного наследия
Елена КАРАЛ
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Более 120 общественных пространств ждет реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода. ФОТО: Кирилл МартыновБолее 120 общественных пространств ждет реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода. ФОТО: Кирилл Мартынов
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Более 120 общественных пространств планируется реконструировать к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом ходе встречи с предпринимателями сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает пресс-служба регионального правительства.

При подготовке к юбилею города ремонтно-реставрационные работы также ожидают Нижегородский кремль и другие значимые объекты культурного наследия.

- Есть несколько основных принципов, основываясь на которых мы будем менять городскую ткань. Это сохранение объектов культурного наследия и создание гармоничного архитектурного облика, оживление выключенных городских пространств за счет комплексной реконструкции городской среды, формирование новых точек притяжения для туристов и местных жителей, перезапуск городской экономики через оживление деловой и социальной активности исторических территорий», - рассказал глава региона.

Глеб Никитин также сообщил, что сейчас на финишную прямую вышла подготовка мастер-плана пилотной территории Започаинья в Нижнем Новгороде. Эта работа ведется на деньги областного бюджета. Готовый мастер-план представят общественности и бизнес-сообществу для обсуждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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