2020-03-07T15:03:31+03:00
Общество

Нижегородский проект по развитию туризма вышел в полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

В конкурсе участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России
Елена ЛАЗАРЕВА
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6 марта в Самаре открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта платформы «Россия – страна возможностей». В полуфинале участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.

Полуфиналист из Нижнего Новгорода Павел Шестаков представил на конкурс социальный проект по развитию активного туризма «Окская тропа». Обустроенный маршрут протяженностью 120 км пролегает вдоль берега Оки от Павлово до Нижнего Новгорода и объединил культурные, природные и исторические достопримечательности Нижегородской области.

За два года существования «Окской тропы» было проведено несколько десятков различных мероприятий и событий (трейл-забеги, марш-бросок, походы). «Окской тропой» прошли более 5000 человек, был создан путеводитель, проводится работа по экологическому просвещению.

Как рассказал сам полуфиналист, такого рода туризм вызывает очень хороший отклик. «Окская тропа» существует всего два года, но мы уже видим стабильный поток туристов», - подчеркнул Павел Шестаков.

В целом на конкурс поступило 20 935 заявок, в проекте участвуют представители всех 85 регионов России. Полуфиналы «Мастеров гостеприимстве» пройдут в марте еще в шести городах России, по их итогам будет составлен шорт-лист. Из 200 конкурсантов, вышедших в финал, только 50 получат звание «Мастера гостеприимства». Финал конкурса состоится в рамках форума «Россия – страна возможностей» в апреле 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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