2020-02-28T15:12:50+03:00
Общество

Внеплановая проверка по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору

В рейде участвовали специалисты минэкологии, ГЖИ, администрации Бора и регоператора
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Совместная проверка представителей минэкологии Нижегородской области, госжилинспекции, регионального оператора и администрации города Бор по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору в пятницу, 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поводом для проверки стало видео, которое местные жители сняли в праздничные выходные. На видеозаписи запечатлено, как отходы из контейнеров для раздельного накопления и из контейнеров для несортируемых отходов сваливались в один мусоровоз. Регоператор провел внутреннюю проверку по этому факту и выяснил, что это была инициатива самого водителя мусоровоза. Ему уже объяснили, что для вывоза желтых контейнеров существует специальная отдельная машина.

Кстати, отходы из зеленых и желтых контейнеров направляются на один мусоросортировочный комплекс, но по разным графикам вывоза.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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