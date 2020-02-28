Внеплановая проверка по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору
Совместная проверка представителей минэкологии Нижегородской области, госжилинспекции, регионального оператора и администрации города Бор по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору в пятницу, 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Поводом для проверки стало видео, которое местные жители сняли в праздничные выходные. На видеозаписи запечатлено, как отходы из контейнеров для раздельного накопления и из контейнеров для несортируемых отходов сваливались в один мусоровоз. Регоператор провел внутреннюю проверку по этому факту и выяснил, что это была инициатива самого водителя мусоровоза. Ему уже объяснили, что для вывоза желтых контейнеров существует специальная отдельная машина.
Кстати, отходы из зеленых и желтых контейнеров направляются на один мусоросортировочный комплекс, но по разным графикам вывоза.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.
ИСТОЧНИК KP.RU