2020-02-28T14:19:50+03:00
Общество

Участок проспекта Гагарина перекроют на три дня из-за спортивных матчей

29 февраля в КРК «Нагорный» состоится игра чемпионата по баскетболу, а 1 и 2 марта – по хоккею
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В грядущие выходные участок проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет временно перекрыт из-за спортивных матчей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, с 7 часов утра до 8 часов вечера в субботу, 29 февраля, будет временно прекращено движение по местному проезду проспекта Гагарина – на участке от дома №27 до дома №29д. В этот день в КРК «Нагорный» будет проходить игра чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Этот же участок будет закрыт для движения транспорта и в последующие дни – с 7:00 до 18:00 1 марта и с 7:00 до 20:00 2 марта. На этот раз причиной ограничений станут хоккейные матчи.

- Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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