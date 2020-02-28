2020-02-28T13:20:41+03:00
Общество

Нижегородских таможенников обвиняют в краже ручек и скрепок

Подозреваемые на служебной машине вывозили со склада таможни канцтовары
Елена ЛАЗАРЕВА
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Государственные таможенные инспекторы отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни обвиняются в растрате. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как установило следствие, с ноября прошлого года по февраль 2020 года инспекторы на служебном автомобиле вывозили со склада таможни офисные принадлежности, чем причинили таможенному органу существенный ущерб. Похищенное инспекторы складировали в гараже и намеревались в дальнейшем продать.

Таможенников подозревают в совершении преступления по статье160 УК РФ, - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Деятельность таможенных инспекторов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни. Сейчас подозреваемым выбирают меру пресечения, устанавливаются обстоятельства уголовного дела, а также уточняется, нет ли дополнительных эпизодов в «преступной карьере» подозреваемых.

Максимальное наказание, которое могут получить любители канцтоваров – до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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