Житель Нижегородской области получил год колонии за кражу двух банок энергетика
Лысковский районный суд приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима 40-летнего жителя района. Мужчина проведет год за решеткой за две украденные банки энергетика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
По информации источника, в конце ноября прошлого года 40-летний, ранее судимый за грабеж мужчина днем взял в магазине две банки энергетика и ушел. Общая стоимость украденного – чуть больше 150 рублей.
На суде грабитель пояснил, что находился в стрессовом состоянии, так как директор магазина вытолкала его из своего кабинета.
Вытолкнутый задел стеллаж, с которого посыпалась продукция. Все происходящее так его потрясло, что он подобрал с пола две банки энергетика и ушел домой. Ранее судимый за грабеж мужчина находился в настолько стрессовом состоянии, что не услышал даже окриков продавцов, призывавших его вернуться.
Приговором Лысковского районного суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 161 ч.1 УК РФ - за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, местный житель признан виновным. За свое преступление он проведет год в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU