2020-02-28T12:59:02+03:00
Общество

Житель Нижегородской области получил год колонии за кражу двух банок энергетика

Мужчина пояснил, что находился в «стрессовом состоянии»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Лысковский районный суд приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима 40-летнего жителя района. Мужчина проведет год за решеткой за две украденные банки энергетика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По информации источника, в конце ноября прошлого года 40-летний, ранее судимый за грабеж мужчина днем взял в магазине две банки энергетика и ушел. Общая стоимость украденного – чуть больше 150 рублей.

На суде грабитель пояснил, что находился в стрессовом состоянии, так как директор магазина вытолкала его из своего кабинета.

Вытолкнутый задел стеллаж, с которого посыпалась продукция. Все происходящее так его потрясло, что он подобрал с пола две банки энергетика и ушел домой. Ранее судимый за грабеж мужчина находился в настолько стрессовом состоянии, что не услышал даже окриков продавцов, призывавших его вернуться.

Приговором Лысковского районного суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 161 ч.1 УК РФ - за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, местный житель признан виновным. За свое преступление он проведет год в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году в Нижегородской области будут построены крытый каток и футбольный манеж
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Внеплановая проверка по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору
Участок проспекта Гагарина перекроют на три дня из-за спортивных матчей
Нижегородских таможенников обвиняют в краже ручек и скрепок
Житель Нижегородской области получил год колонии за кражу двух банок энергетика
Поселок Шатки в Нижегородской области благоустроят в рамках нацпроета
Товарооборот Нижегородской области с Германией и Турцией составил 800 млн долларов
Александр Вовненко назначен на пост главы администрации Нижегородского района
Более 12 тысяч нижегородецев получили консультации врачей «Поездов здоровья»
25 новых спортивных и детских игровых площадок построят в Нижегородской области в этом году
Пьяный нижегородец насмерть придавил четырехмесячного сына во сне
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и сыро
Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области начнут строить в мае