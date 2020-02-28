2020-02-28T11:56:14+03:00
Общество

Поселок Шатки в Нижегородской области благоустроят в рамках нацпроета

В поселке появятся детская игровая площадка, велопарковка и круговые лавочки
Елена ЛАЗАРЕВА
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При создании проектов благоустройства учитывается мнение жителей. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительстваПри создании проектов благоустройства учитывается мнение жителей. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительства
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В рабочем поселке Шатки прошли обсуждения по благоустройству общественного пространства. Работы планируется провести в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На территории послека планируется создать зону отдыха с пешеходными дорожками, круговыми скамейками, велопарковкой.

Кроме того, на благоустроенной территории будет оборудована детская площадка с бесшовным резиновым покрытием и покрытием из песчаника. В качестве дополнительного украшения будет установлен арт-объект в виде шишки, камеры видеонаблюдения. На благоустроенной территории планируется также свободный Wi-fi.

В обсуждении проекта традиционно примут участие жители. По словам губернатора региона Глеба Никитина, люди с удовольствием принимают участие в обсуждениях и вносят предложения и поправки. «Кто лучше жителей может знать, какое благоустройство им необходимо? Поэтому при создании проектов мы должны опираться именно на мнение жителей, это самый правильный подход, - подчеркнул глава региона и добавил, что общественные обсуждения по всем пространствам в регионе должны быть завершены до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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