Товарооборот Нижегородской области с Германией и Турцией составил 800 млн долларов

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:38:24+03:00

В регионе работает почти 40 предприятий с участием германского и турецкого капитала

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По итогам прошлого года товарооборот области с Германией и Турцией составил 800 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгу Гусеву.

Львиная доля в общем объеме товарооборота приходится на Германию - более 730 млн долларов, около 70 млн долларов – с Турцией. «Нижегородские компании участвуют в реализации крупнейших внешнеэкономических проектов России в Германии и Турции, - сообщила Ольга Гусева. - В частности, Нижегородская область стала основным поставщиком труб большого диаметра для строительства газопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

За два минувших года, с 2017 по 2019, экспорт нижегородских труб в Турцию составил около 400 млн долларов. С момента начала строительства немецкого участка газопровода «Северный поток – 2» регион поставляет трубы большого диаметра и в Германию: за полтора года объем экспорта данной товарной категории достиг 70 млн долларов.

Кроме труб, нижегородские предприятия поставляют немцам машиностроительную продукцию, а также черные и цветные металлы и изделия из них. В Турцию регион экспортирует продукцию химической промышленности, древесину и товары деревообрабатывающей промышленности.

Напомним, что и Германия, и Турция являются стратегическими партнерами Нижегородской области, что закреплено в Стратегии социально-экономического развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU