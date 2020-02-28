Более 12 тысяч нижегородецев получили консультации врачей «Поездов здоровья»

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:24:35+03:00

С начала года составы побывали в 450 селах и деревнях региона

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Более 12 тысяч жителей Нижегородской области были осмотрены специалистами «Поездов здоровья», курсирующих по районам с 13 января 2020 года. Врачи провели более 24 тысяч консультаций и дали людям рекомендации к лечению и направления на дополнительные обследования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, по поручению губернатора Глеба Никитина, с начала года «Поезда здоровья» работают в круглогодичном режиме. Так, за полтора месяца они побывали в 81 населенном пункте 28 районов области, а к местам остановок составов подвозили пациентов из 450 отдаленных сел и деревень.

- Из всех 2,5 тысяч впервые выявленных заболеваний, 97 случаев - это подозрения на злокачественные новообразования, которые, как мы знаем, очень важно выявлять на ранней стадии, потому что от этого зависит и успешное лечение, и дальнейшее выздоровление пациента, - подчеркнул Глеб Никитин.

Наиболее популярными у нижегородцев по-прежнему остаются консультации офтальмолога и невролога.

ИСТОЧНИК KP.RU