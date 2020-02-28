25 новых спортивных и детских игровых площадок построят в Нижегородской области в этом году

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:58:56+03:00

На работы будет направлено более 30 миллионов рублей

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25 новых спортивных и детских игровых площадок построят в районах Нижегородской области в 2020 году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На работы будет потрачено более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, появление этих площадок важно для сохранение здоровой нации.

- Создание необходимых условий для занятия спортом в сельской местности – это, прежде всего, показатель цивилизации и более высокой культуры. Появление доступных спортивных и игровых площадок мотивирует детей и молодежь к активному и здоровому образу жизни, - заявил глава Нижегородской области.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства, новые объекты появятся в Семеновском, Арзамасском, Лукояновском, Сосновском, Сеченовском, Сокольском, Кулебакском и Кстовском районах.

Всего в этом году в рамках программы будут направлены 1,5 миллиарда рублей на развитие сельских территорий. На эти деньги будут построены дороги, газопроводы, школы, льготное жилье и отремонтированы дома культуры и образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU