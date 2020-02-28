Пьяный нижегородец насмерть придавил четырехмесячного сына во сне

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:25:20+03:00

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Ужасная трагедия случилась несколько дней назад в Семеновском районе: пьяный 43-летний мужчина насмерть раздавил собственного сына, когда лег рядом с ним поспать. Малыш погиб из-за механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

По факту случившегося правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» уголовного кодекса Российской Федерации. По информации источника, инцидент произошел вечером 25 февраля в одной из деревень: пьяный нижегородец уснул на диване, а рядом лежал четырехмесячный сын. Видимо, мужчина перевернулся во сне и придавил ребенка.

Подозреваемого уже задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается: следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU