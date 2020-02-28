2020-02-28T08:47:56+03:00
Общество

Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и сыро

Синоптики прогнозируют дождь и дождь со снегом
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +1 градус, в течение дня температура немного поднимется к полудню и чуть похолодает вечером – до нуля градусов.

Синоптики в течение дня прогнозируют пасмурную погоду, дождь, а вечером, после 18.00, когда температура опустится до нуля – дождь со снегом. Ночью возможен снег.

Ветер в течение дня несколько раз сменит направление – с южного на юго-западный, а к ночи на западный. Скорость ветра небольшая 1-3 метра в секунду, днем возможны порывы ветра до 9 метров в секунду, вечером – до 5-6 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение будет расти, но незначительно – от 739 до 713 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность высокая – 91-100%.

Во второй половине дня из-за дождя видимость на дорогах упадет до 3-5 километров.

За ночь температура понизится до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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