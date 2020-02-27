2020-02-27T18:06:10+03:00
Общество

Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области начнут строить в мае

Строительство многоуровневой развязки займёт около полутора лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Специалисты нижегородского ГУАД провели встречу с жителями Ольгино, на которой ответили на вопросы о предстоящем строительстве. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подготовительные работы начнутся уже в марте. На первом этапе подрядчик вырубит поросль вдоль дороги, построит временный городок для строителей, переложит коммуникации, которые расположены в зоне будущего строительства.

Первоначальное место расположения строительного городка по просьбам жителей перенесено, чтобы не перегораживать проезд. Кроме того, жителей волнуют вопросы шума и пыли, которые неизбежны на любой стройке. Специалисты ГУАД на часть вопросов смогли ответить на встрече с жителями Ольгино, часть отложили до следующей встречи, которые решено проводить регулярно.

«Транспортная развязка, строительство которой начинается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», решает серьёзную транспортную проблему, - сообщил начальник управления ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Андрей Лежнин. – Но нужно понимать, что строительство нарушит привычный уклад и скажется на жизни тех, чьи дома расположены рядом с местом стройки. Вместе с администрацией Приокского района мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства жителей Ольгино. И все возникающие вопросы обсуждать непосредственно с ними».

Напомним, строительство многоуровневой развязки в районе Ольгино займёт около полутора лет. Интенсивность транспортных потоков здесь достигает 4 300 машин в сутки, и имеющаяся дорога с такой задачей не справляется – пробки здесь достигают 850 метров.

Ранее сообщалось, что на время строительства будет частично ограничено движение транспорта по участку, примыкающему к месту проведения работ. Строительство ведет ООО «Жилстрой-НН». Цена контракта составила 1 млрд 757 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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