2020-02-25T18:15:39+03:00
Общество

Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий

Включение в реестр позволяет предпринимателям получать меры поддержки – от обучения до льготных кредитов и грантов
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заявки нижегородских предпринимателей на включение в перечень социальных предприятий были рассмотрены экспертной комиссией. Почти 70 предприятий были включены в перечень по итогам заседания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Глава региона также подчеркнул, что прием заявок продолжается, и напомнил, что до 1 марта статус можно получить в упрощенном порядке, предоставив сокращенный перечень документов. Затем, в течение двух месяцев – до 1 мая, также можно претендовать на получение статуса, но уже по общей системе.

Включение предприятия в перечень позволяет ему получать специальные меры поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

26 февраля нижегородские предприниматели смогут получить личную консультацию по включению в реестр социальных предприятий на приеме у министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова. Глава областного минпрома проводит прием с 09.00 до 18.00 в центре «Мой бизнес».

Предприниматели также смогут получить консультации у руководителя Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игоря Седых и эксперта по соцпредпринимательству, представителя фонда «Наше будущее» в Нижегородской области Юлии Рогозян.

На личном приеме можно уточнить, какие преимущества дает включение в перечень соцпредприятий, какие документы необходимо предоставить. Напомним, консультацию также можно получить по номеру (831) 429-06-35 (ежедневно).

«В регионе социальный бизнес развивается достаточно активно. У нас работает Центр инноваций социальной сферы (федеральные эксперты оценили его как один из лучших в стране), который разработал целый спектр мер поддержки для социальных предпринимателей – от обучающих программ до грантов и льготных кредитов. И только за прошлый год мы поддержали более 200 проектов, благодаря которым нижегородцы получили около 1000 новых социальных услуг», - сообщил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову