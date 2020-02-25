Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:15:39+03:00

Включение в реестр позволяет предпринимателям получать меры поддержки – от обучения до льготных кредитов и грантов

Изменить размер текста: A A

Заявки нижегородских предпринимателей на включение в перечень социальных предприятий были рассмотрены экспертной комиссией. Почти 70 предприятий были включены в перечень по итогам заседания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Глава региона также подчеркнул, что прием заявок продолжается, и напомнил, что до 1 марта статус можно получить в упрощенном порядке, предоставив сокращенный перечень документов. Затем, в течение двух месяцев – до 1 мая, также можно претендовать на получение статуса, но уже по общей системе.

Включение предприятия в перечень позволяет ему получать специальные меры поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

26 февраля нижегородские предприниматели смогут получить личную консультацию по включению в реестр социальных предприятий на приеме у министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова. Глава областного минпрома проводит прием с 09.00 до 18.00 в центре «Мой бизнес».

Предприниматели также смогут получить консультации у руководителя Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игоря Седых и эксперта по соцпредпринимательству, представителя фонда «Наше будущее» в Нижегородской области Юлии Рогозян.

На личном приеме можно уточнить, какие преимущества дает включение в перечень соцпредприятий, какие документы необходимо предоставить. Напомним, консультацию также можно получить по номеру (831) 429-06-35 (ежедневно).

«В регионе социальный бизнес развивается достаточно активно. У нас работает Центр инноваций социальной сферы (федеральные эксперты оценили его как один из лучших в стране), который разработал целый спектр мер поддержки для социальных предпринимателей – от обучающих программ до грантов и льготных кредитов. И только за прошлый год мы поддержали более 200 проектов, благодаря которым нижегородцы получили около 1000 новых социальных услуг», - сообщил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU