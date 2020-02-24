2020-02-24T11:33:14+03:00
Общество

Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев

Собранные средства направят на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей
Елена КАРАЛ
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Принять участие в новой командной интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашает всех желающих Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». 28 февраля центр отмечает свой четвертый День рождения.

Квиз в темноте является командной игрой, участникам которой предстоит ответить на вопросы и выполнить задания в полной темноте.

Организаторы приглашают всех желающих продемонстрировать свои знания и находчивость, а также проверить свои чувства в необычной обстановке.

- Приходите к нам, чтобы узнать, какие чувства наиболее развиты, пообщаться с коллегами в необычной неформальной обстановке, получить заряд положительных эмоций и открыть для себя что-то новое, а также поддержать нашу работу, - призвали организаторы.

Чтобы поучаствовать в игре, необходимо собрать команду из пяти человек, зарегистрироваться и внести организационный взнос в размере 5000 рублей.

По данным организаторов, собранные средства будут направлены на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей Нижегородской области. Квиз начнется 28 февраля в 17:00 в Marins Park Hotel (улица Советская,12).

ИСТОЧНИК KP.RU

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