Более 180 млн рублей направит Нижегородская область на обновление парка сельхозтехники

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:26:08+03:00

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Более 180 млн рублей средств областного бюджета планируется направить нижегородским аграриям на обновление сельхозтехники и оборудования в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова.

«Обновление сельскохозяйственного парка является одной из ключевых направлений развития агропрома. Без этого невозможно достичь увеличения объемов производства сельхозпродукции и повысить уровень производительности труда, - подчеркнул Николай Денисов.

«Для сельхозтоваропроизводителей области действует ряд государственных программ по обновлению материально-технической базы. Например, аграриям возмещается до 50% затрат на приобретение зерносушильного оборудования и мульчеров, до 20% затрат на покупку комбайнов, тракторов, прицепной, навесной и автомобильной техники. Для хозяйств, которые расширяют посевные площади, размер субсидий на тракторы и комбайны увеличен до 50%», - продолжил министр.

«Для льносеющих предприятий предусмотрено субсидирование от 10% до 75% техники и оборудования для возделывания льна-долгунца», - добавил Николай Денисов.

По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых работах 2020 года будут задействованы 6 тыс. тракторов, 2 тыс. плугов, 1,9 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,8 тыс. сеялок и посевных комплексов, другая техника. В настоящее время уровень технической готовности парка сельхозмашин к началу полевых работ составляет 87%.

Напомним, в 2019 году по областным программам нижегородские аграрии приобрели 350 единиц сельхозтехники. Размер субсидий составил 188 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU