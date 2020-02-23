В Нижнем Новгороде возможны перерывы вещания пяти радиопрограмм

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:42:36+03:00

Кратковременные отключения связаны с с проведением плановых работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС

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С 25 по 28 февраля в Нижнем Новгороде возможны отключения трансляции радиостанций «Коммерсант FM», «Хит FM», радио Monte Carlo, «Динамит FM» и «Милицейская волна». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Перерывы вещания связаны с проведением плановых работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

По данным источника, дата и время перерывов согласованы с вещателями, точный график отключений на территории Нижегородской области имеется на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Ранее сообщалось, что с 19 февраля до 15 марта в Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Это связано с весенней солнечной интерференцией, приводящей к временному ухудшению качества работы спутниковой связи.

По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU