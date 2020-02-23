В Нижнем Новгороде возможны перерывы вещания пяти радиопрограмм
С 25 по 28 февраля в Нижнем Новгороде возможны отключения трансляции радиостанций «Коммерсант FM», «Хит FM», радио Monte Carlo, «Динамит FM» и «Милицейская волна». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Перерывы вещания связаны с проведением плановых работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
По данным источника, дата и время перерывов согласованы с вещателями, точный график отключений на территории Нижегородской области имеется на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Ранее сообщалось, что с 19 февраля до 15 марта в Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Это связано с весенней солнечной интерференцией, приводящей к временному ухудшению качества работы спутниковой связи.
По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02 (звонок по России бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU