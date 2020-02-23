В центре «Мой бизнес» представители областной власти ответят на вопросы предпринимателей

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:27:24+03:00

Приемы проводятся с 25 по 28 февраля

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На следующей неделе в центре «Мой бизнес» руководители организаций, оказывающих господдержку бизнесу, ответят на вопросы нижегородских предпринимателей. Приемы пройдут с 25 по 28 февраля.

25 февраля с 11:00 до 12:00 проводит прием исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Владимир Никонов. И.о. министра принимает в центре «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка» (улица Академика Сахарова, 4).

26 февраля с 15:00 до 16:00 предпринимателей проконсультирует директор Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов принимает 27 февраля с 14:00 до 15:00.

Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Краснов проводит прием 27 февраля с 15:00 до 16:00.

Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Харин проведет консультацию 28 февраля с 09:30 до 10:30.

Кроме того, прием ведут представители контролирующих структур, структур, оказывающих поддержку бизнесу и других. График размещен на сайте мойбизнес52.рф.

Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU