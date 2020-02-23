В центре «Мой бизнес» представители областной власти ответят на вопросы предпринимателей
На следующей неделе в центре «Мой бизнес» руководители организаций, оказывающих господдержку бизнесу, ответят на вопросы нижегородских предпринимателей. Приемы пройдут с 25 по 28 февраля.
25 февраля с 11:00 до 12:00 проводит прием исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Владимир Никонов. И.о. министра принимает в центре «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка» (улица Академика Сахарова, 4).
26 февраля с 15:00 до 16:00 предпринимателей проконсультирует директор Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов принимает 27 февраля с 14:00 до 15:00.
Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Краснов проводит прием 27 февраля с 15:00 до 16:00.
Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Харин проведет консультацию 28 февраля с 09:30 до 10:30.
Кроме того, прием ведут представители контролирующих структур, структур, оказывающих поддержку бизнесу и других. График размещен на сайте мойбизнес52.рф.
Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ИСТОЧНИК KP.RU