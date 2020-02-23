МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Нижегородской области

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:41:45+03:00

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня днем на территории Нижегородской области ожидаются порывы юго-западного и южного ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧ по Нижегородской области.

Из-за усиления ветра возможны чрезвычайные ситуации, в частности, обрывы линий электропередач. Кроме того, есть вероятность падения старых деревьев, строительных кранов и слабоукрепленных конструкций.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует не оставаться на улице, если вас застал порывистый ветер – переждите порывы в помещении. Кроме того, постарайтесь держаться в стороне от ЛЭП, старых деревьев, легких построек.

Если вы стали свидетелем обрыва ЛЭП – не подходите близко, сообщите об этом администрацию вашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU