МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Нижегородской области
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня днем на территории Нижегородской области ожидаются порывы юго-западного и южного ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧ по Нижегородской области.
Из-за усиления ветра возможны чрезвычайные ситуации, в частности, обрывы линий электропередач. Кроме того, есть вероятность падения старых деревьев, строительных кранов и слабоукрепленных конструкций.
Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует не оставаться на улице, если вас застал порывистый ветер – переждите порывы в помещении. Кроме того, постарайтесь держаться в стороне от ЛЭП, старых деревьев, легких построек.
Если вы стали свидетелем обрыва ЛЭП – не подходите близко, сообщите об этом администрацию вашего города.
ИСТОЧНИК KP.RU