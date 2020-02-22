2020-02-22T19:30:50+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Левадию» из Таллина

Встреча на сборах в Турции завершилась со счетом 3:1
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: http://fcnn.ru/Фото: http://fcnn.ru/
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Нижегородская футбольная команда одержала уверенную победу над «Левадией» из Таллина. Матч, состоявшийся на сборах в турецком Белеке 22 февраля, завершился со счетом 3:1. Об этом сообщается на сайте ФК «Нижний Новгород».

С первым голом бело-голубые справились на второй минуте первого тайма. Отличился Обольский, пробивший головой точно в дальний угол. Однако вскоре счет сравнялся благодаря меткости игрока эстонской команды.

После перерыва нижегородцы порадовали болельщиков вторым голом на 62-й минуте матча. После подачи Темникова с правого фланга Грулев замкнул дальнюю штангу. А на 74-й минуте Обольский сделал проникающую передачу Калинскому, который в свою очередь точно отправил мяч в ворота соперника.

В итоге ФК «Нижний Новгород» одержал пятую победу на зимних сборах. Ребята продолжают подготовку к весенней части Олимп-Первенства ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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