Нижний Новгород примет финал командного Кубка мира по боксу-2020

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:28:07+03:00

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Финал командного Кубка мира по боксу-2020 пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. Решение о проведении турнира в России было принято на заседании членов исполкома Международной ассоциации любительского бокса в Будапеште.

По словам губернатора, Кубок будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что на фронт из Горьковской области ушли более 800 тысяч человек, из них домой не вернулась треть.

- Надо использовать все возможности, чтобы напомнить миру о наших героях, - заявил Никитин.

Уже известно, что Кубок мира пройдет в октябре в восьми городах страны. Причем вероятнее всего, что финал в Нижнем Новгороде состоится в КРК «Нагорный». На участие уже заявились более 200 стран.

КСТАТИ

В Нижегородской области боксом занимаются свыше пяти тысяч человек. В регионе работает боле 50 спортивных клубов и секций.

ИСТОЧНИК KP.RU