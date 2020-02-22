Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:16:19+03:00

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Новая лесопожарная станция откроется в Уренском районе в июне, сообщает департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

По словам первого замгубернатора Евгения Люлина, появление станции укрепит лесопожарные формирования северных районов области новой современной техникой. Поскольку оперативность тушения возгораний и сохранность лесов в регионах, граничащих с лесами, зависят напрямую от технического оснащения.

В свою очередь глава департамента лесхоза Роман Воробьев добавил, что на станции будут работать аппаратно-программные комплексы разведки лесопожарной обстановки на базе квадрокоптера. Вдобавок ко всему в рамках нацпроекта «Экология» на вооружение лесопожарной станции поступят два трактора МТЗ 1221.3, пожарная автоцистерна на базе КамАЗ, бульдозер «Четра», лесопатрульные комлексы на базе ГАЗ и автомобили УАЗ. Вся техника будет оснащена системой ГЛОНАСС и GPS.

Напомним, что сейчас в регионе 42 лесопожарных станций. Они оснащены более 3500 единицами техники и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU