2020-02-22T16:16:19+03:00
Общество

Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области

Технику для объекта планируется закупить в рамках нацпроекта «Экология»
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новая лесопожарная станция откроется в Уренском районе в июне, сообщает департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

По словам первого замгубернатора Евгения Люлина, появление станции укрепит лесопожарные формирования северных районов области новой современной техникой. Поскольку оперативность тушения возгораний и сохранность лесов в регионах, граничащих с лесами, зависят напрямую от технического оснащения.

В свою очередь глава департамента лесхоза Роман Воробьев добавил, что на станции будут работать аппаратно-программные комплексы разведки лесопожарной обстановки на базе квадрокоптера. Вдобавок ко всему в рамках нацпроекта «Экология» на вооружение лесопожарной станции поступят два трактора МТЗ 1221.3, пожарная автоцистерна на базе КамАЗ, бульдозер «Четра», лесопатрульные комлексы на базе ГАЗ и автомобили УАЗ. Вся техника будет оснащена системой ГЛОНАСС и GPS.

Напомним, что сейчас в регионе 42 лесопожарных станций. Они оснащены более 3500 единицами техники и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижний Новгород примет финал командного Кубка мира по боксу-2020
Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области
«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения
Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 23 февраля
Записаться в первый класс можно через портал госуслуг Нижегородской области
Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Бывшему главе минтранса Нижегородской области продлили срок ареста
Глеб Никитин: «Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом»
Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»