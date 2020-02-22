2020-02-22T14:55:03+03:00
Общество

«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения

Заодно сотрудницы Госавтоинспекции поздравили водителей с Днем защитника Отечества
Анна МИГАЛОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
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«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного управления транспортными средствами в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Сотрудницы Госавтоинспекции вместе с членом Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду Натальей Халезовой, председателем думской комиссии по транспорту Станиславом Прокоповичем и студентами местного автотранспортного техникума поздравили водителей и пешеходом с наступающим праздником.

В течение всего дня 21 февраля участники акции призывали владельцев авто соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в пьяном видел и проявлять уважение к остальным участникам дорожного движения.

Отметим, что каждый автолюбитель получил в подарок свод правил дорожного движения, чтобы освежить их в памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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