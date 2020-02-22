«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения
«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного управления транспортными средствами в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте Управления ГИБДД по Нижегородской области.
Сотрудницы Госавтоинспекции вместе с членом Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду Натальей Халезовой, председателем думской комиссии по транспорту Станиславом Прокоповичем и студентами местного автотранспортного техникума поздравили водителей и пешеходом с наступающим праздником.
В течение всего дня 21 февраля участники акции призывали владельцев авто соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в пьяном видел и проявлять уважение к остальным участникам дорожного движения.
Отметим, что каждый автолюбитель получил в подарок свод правил дорожного движения, чтобы освежить их в памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU