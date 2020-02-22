2020-02-22T11:26:38+03:00
Общество

Подать заявление на зачисление в первый класс можно через портал госуслуг Нижегородской области

Первый этап приема продлится до 30 июня
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Подать заявление на зачисление в первые классы школ Нижегородской области можно через региональный портал госуслуг. Электронную форму заявления в образовательную организацию следует заполнить здесь.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня 2020 года. Запись ведется по месту регистрации ребенка – в школы будут зачисляться дети, проживающие на закрепленной за учреждением территории.

Второй этап начнется 1 июля 2020 года. С этой даты заявления в школу будут приниматься от родителей, которые планируют отдать ребенка в школу, не закрепленную за ними по месту прописки.

Напомним, что с 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Принятое решение — первый шаг в реализации проекта «Доступный интернет».

Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики является абсолютным приоритетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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