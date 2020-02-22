2020-02-22T10:33:52+03:00
Спорт

Глеб Никитин: «Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом»

Глава региона поучаствовал в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Развитие системы вовлечения жителей Приволжья в регулярные занятия физкультурой и спортом обсудили на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО 21 февраля. Участие в обсуждении принял глава Нижегородской области Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

Как в самом начале заседания заявил полпред Игорь Комаров, задача стоит - привлечь к ЗОЖ как можно больше людей.

- Она носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны, - пояснил полпред.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область - очень спортивный регион. В регионе почти стопроцентный охват физкультурой и спортом молодого поколения.

- Занимаются около 500 тысяч детей и юношей в возрасте от трех до 18 лет. К сожалению, после окончания обучения этот показатель идет на спад. Если в прошлом году доля нижегородцев в возрасте до 30, которые регулярно занимались физкультурой, составила 90 %, то у старшего поколения - меньше 9 %. Как результат общий показатель среди всех возрастов - 39 %, - добавил глава региона.

Однако к 2024 году планируется довести этот показатель до 57,6 %. А способствовать этому будет в том числе федеральный проект «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого в Нижегородской области.

- Открываются спортплощадки, крытые объекты, закупается инвентарь и оборудование, - напомнил Никитин.

В ходе заседания губернатор также отметил работу, проводимую по части популяризации ЗОЖ в регионе. Например, постоянно проводятся спортивные мероприятия и крупные турниры.

- Вырастают настоящие звезды спорта - Дина и Арина Аверины, Наталья Воронина, которая недавно установила в США мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции в пять тысяч метров. Есть на кого равняться молодым спортсменам, - заключил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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