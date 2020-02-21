Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:38:18+03:00

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21 февраля 2020 года в Нижегородском кремле были награждены призеры и участники регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В церемонии награждения приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и генеральный директор регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Валерий Цыбанев.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основная задача - выявить и поощрить те организации, которые ставят перед собой социальные задачи и добиваются их решения, развивают социальное партнерство.

На протяжении последних лет конкурс проводится в два этапа - на региональном и на федеральном уровне. Как отметил Андрей Гнеушев, неоднократно организации Нижегородской области становились победителями в различных номинациях на уровне Российской Федерации.

«Само понятие социальной эффективности включает в себя и ответственность работодателя к своим работникам, к охране труда, и отношение самих работников к своему труду, и участие предприятий в социально значимых мероприятиях», - подчеркнул заместитель губернатора.

В прошлом году в министерство социальной политики региона для участия в конкурсе поступило 30 заявок от 20 организаций области по 10 номинациям: по профессиональному развитию кадров, материальной поддержке сотрудников, формированию здорового образа жизни, охране труда и другим социально-трудовым вопросам.

«Дипломы Правительства Нижегородской области» были вручены 20 организациям, продемонстрировавшим самую высокую степень социальной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU