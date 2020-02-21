2020-02-21T17:12:00+03:00
Общество

Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы

В разделе можно найти не только информацию, но и уникальные фотоматериалы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Перед Днем защитника Отечества на сайте областного министерства культуры открылся раздел, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В новом разделе есть информация обо всех мероприятиях, которые планируется провести в Нижегородской области в Год памяти и славы.

В разделе можно найти информацию о вкладе горьковчан в Победу. Есть информация и о военном подвиге нижегородцев и их участие в боевых действиях, и о гражданском мужестве горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Архивные данные дополнены уникальными фотоматериалами.

«В новом разделе мы собрали информацию по проектам и культурным событиям, посвященным празднованию Дня Победы и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы надеемся, что информация будет полезна и интересна всем нижегородцам», - отметила министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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