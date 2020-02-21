Реконструкция «Между прошлым и будущим» пройдет в нижегородском Парке Победы

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:38:17+03:00

В День защитника Отечества реконструкторы напомнят о подвиге 1-го Белорусского фронта

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23 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоится военно-историческая реконструкция «Между прошлым и будущим», организованная Нижегородским городским музеем техники и оборонной промышленности «ПАРК ПОБЕДЫ» и Нижегородским Объединением военно-исторических клубов. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Реконструкторы расскажут о Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции, проводившейся в феврале 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского. В результате операции советские войска разгромили основные силы 9-й армии группы «Центр», что открыло путь на Бобруйск. В ходе наступления на Бобруйск смогла героически проявить себя 137-я Горьковская стрелковая дивизия.

Гости мероприятия смогут принять участие в голосовании за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».

Начало мероприятия – в 12.30 на набережной Гребного канала.

ИСТОЧНИК KP.RU