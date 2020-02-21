2020-02-21T16:21:16+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор врачам, признав их виновными в смерти пациента

Один из медиков избежал наказания из-за истечения сроков давности
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователь следственного отдела СУ СК по Канавинскому району Нижнего Новгорода передал в суд материалы по «делу врачей». Врачи обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 109 УК РФ).

Как установило следствие, 18 декабря 2013 года в городскую клиническую больницу №39 поступил мужчина с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. 41-летнего пациента поместили в нейрохирургическое отделение. Как следует из материалов дела, лечащий врач должным образом не обследовал больного и не назначил диагностических исследований. Через три дня состояние больного ухудшилось, дежурный врач перевел его в реанимацию, но спустя два дня больной умер.

По результатам судебно-медицинских экспертиз специалисты пришли к заключению, что из-за неправильно оказанной медпомощи у пациента обострился сахарный диабет, возникли серьезные осложнения, а затем и смерть. При правильном оказании медицинской помощь имелась вероятность благоприятного исхода.

Суд приговорил двух врачей к 2 и 2,6 годам лишения свободы. Врач-реаниматолог признал вину, уголовное дело против него прекращено из-за истечения срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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