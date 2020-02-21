2020-02-21T14:53:35+03:00
Общество

В Нижегородской области построят веревочный городок и качели для детей и взрослых

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят сквер в Перевозе
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Перевозе состоялись общественные обсуждения проекта благоустройства сквера «Молодежный», расположенного в районе Микрорайона 1 и ул. Чугунова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам заместителя главы администрации городского округа Перевозский Дмитрия Дрокова, при подготовке проекта администрация учла пожелания жителей города, представителей общественности и бизнес-сообщества Перевоза. «Прошло анкетирование и интервьюирование жителей, и даже конкурс детского рисунка. Итоговый вариант проекта выполнен с учетом пожеланий максимального количества жителей города», - подчеркнул он.

Благоустройство сквера предусматривает озеленение, прокладку асфальтобетонных пешеходных дорожек, освещение территории и установку малых архитектурных форм. Кроме того, в сквере планируется установить веревочный городок и качели, сделать зоны Wi-Fi.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение общественных обсуждений проектов благоустройства является неотъемлемой частью работ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Только собрав все пожелания и мнения, можно создать действительно территорию для людей, на которой смогут отдыхать все жители», - подчеркнул глава региона и напомнил, что в этом году в регионе планируется преобразить 131 общественное пространство. На эти работы из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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