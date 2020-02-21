В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
Сегодня утром в Нижнем Новгороде на улице Чаадаева произошло нападение на граждан, которые перевозили денежные средства в большом объеме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.
По информации источника, сообщение о нападении поступило в отдел внутренних дел около 8.30 утра. На место происшествия выехали руководители областного Главного управления МВД по Нижегородской области, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Информации по ограблению пока крайне мало. В частности, на данный момент достоверно неизвестно, являлись ли лица, перевозившие крупную сумму денег, инкассаторами, или просто перевозили крупную сумму денег. Также не уточняется количество нападавших и обстоятельства нападения.
Размер похищенной суммы также неизвестен.
ИСТОЧНИК KP.RU