В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:25:30+03:00

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Сегодня утром в Нижнем Новгороде на улице Чаадаева произошло нападение на граждан, которые перевозили денежные средства в большом объеме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.

По информации источника, сообщение о нападении поступило в отдел внутренних дел около 8.30 утра. На место происшествия выехали руководители областного Главного управления МВД по Нижегородской области, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Информации по ограблению пока крайне мало. В частности, на данный момент достоверно неизвестно, являлись ли лица, перевозившие крупную сумму денег, инкассаторами, или просто перевозили крупную сумму денег. Также не уточняется количество нападавших и обстоятельства нападения.

Размер похищенной суммы также неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU