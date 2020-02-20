Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:22:04+03:00

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Сегодня принят закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Значимость этого закона именно для Нижнего Новгорода трудно переоценить – нижегородцы ждали его.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин: «Очень важно, что решение о введении звания «Город трудовой доблести» принят именно в этот, юбилейный год. Сегодня в регионе осталось 27,5 тысяч участников и инвалидов войны, тружеников тыла. Такое звание, присвоенное Нижнему Новгороду – это символ признания их заслуг в военные годы. Все ветераны, с которыми мне посчастливилось общаться в разных районах области, поддерживают эту инициативу, потому что не только Горький, но и вся Горьковская область в годы войны была регионом трудовой доблести. Трудились и горожане на заводах, и сельские жители на полях».

Напомним, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. То есть городам, жители которых производили военную и гражданскую продукцию для нужд фронта, проявляя массовый трудовой героизм. Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород соответствует всем критериям, заложенным в законе, чтобы получить это звание.

«Многочисленные архивные материалы засвидетельствовали трудовой подвиг горьковчан. Работа наших предприятий была отмечена самыми высокими государственными наградами, о них писали центральные газеты страны. Историческая справка о вкладе Горьковской области в Победу уже создана, и она получила положительное заключение Российской академии наук», - сообщил губернатор.

На данный момент в Нижегородской области продолжается сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести». Свои подписи уже поставили более 222 тысяч человек, причем, что особенно приятно, не только из числа жителей Нижегородской области. Поддержать инициативу можно на сайте «ЗаНижний.рф».

ИСТОЧНИК KP.RU