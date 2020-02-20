В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:03:17+03:00

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В Нижнем Новгороде может появиться университетский кампус будущего. Также планируется увеличить количество иностранных студентов примерно в пять раз. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам визита делегации представителей Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн».

Представители японского бизнес-сообщества посетили регион вчера и в числе прочих вопросов обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования.

«Сегодня в нижегородских вузах учатся более 4,5 тысяч иностранных студентов, наша амбициозная задача – увеличить это количество в пять раз, примерно до 20 тысяч студентов, - заявил губернатор. – Образование, которое дают наши вузы, соответствует самым высоким мировым требованиям, поэтому я уверен, что у региона есть потенциал, силы и возможности для увеличения количества иностранных студентов».

По мнению губернатора, для развития образовательной системы необходимо улучшать инфраструктуру проживания.

«По предварительным оценкам, нужно создать 40-45 тысяч мест в общежитиях, это с учетом и тех мест, которые есть сегодня. Региону необходим межвузовский университетский город с кампусами. Сейчас идут переговоры с китайскими и индийскими инвесторами, которые готовы воплотить в жизнь один из предложенных проектов университетского городка», - сообщил губернатор..

Руководитель делегации, председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании «Марубени» Тэруо Асада отметил, что в Нижегородской области научным исследованиям и развитию образования уделяется большое внимание, поэтому образовательная сфера может стать одним из «перспективных направлений сотрудничества с Нижегородской областью».

ИСТОЧНИК KP.RU