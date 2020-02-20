Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:21:23+03:00

Средства будут направлены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

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Более 25 миллионов рублей планируется выделить из бюджета региона на работы по капремонту в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповедника А.С. Пушкина «Болдино». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

«Болдино – это один из духовных центров не только региона, но и страны. Более ста лет назад крестьяне Нижегородской губернии приняли решение сохранить помещичий дом, где жил Пушкин. Мы должны сохранить историческую память и сделать так, чтобы великое наследие увидели как можно больше людей», - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор также отметил, что Болдино находится неподалеку от паломническо-туристского кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» и может стать частью маршрутов, рассчитанных на несколько дней.

Выделенные средства будут направлены на работы по сохранению объекта «Усадьба и дом Пушкина Александра Сергеевича», разработку научно-проектной документации на археологические исследования, капремонт административных помещений и экспозиционных объектов музея.

Кроме того, планируется построить музейную конюшню на шесть лошадей и развивать такое направление, как экскурсионно-туристические конные маршруты к далеко стоящим объектам музея – заповедной роще Лучинник и селу Львовка.

Также запланирована покупка антикварной мебели и посуды, предметов живописи и декоративно-прикладного искусства. Предусмотрено выделение средств и на организацию ежегодного фестиваля «Парк сказок Пушкина», который состоится 11 и 12 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU