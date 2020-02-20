2020-02-20T15:00:26+03:00
Общество

Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону

На реконструкцию ДК необходимо более миллиарда рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Комиссия по имуществу и земельным отношениям поддержала передачу исторических объектов в безвозмездное пользование структурам регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, правительство Нижегородской области предложило передать региону в безвозмездное пользование два памятника архитектуры: ДК им. В.И. Ленина и дом купца Н.П. Котельникова.

ДК Ленина расположено по улице Октябрьской революции, общая площадь здания – чуть более 11 тысяч квадратных метров. Общая площадь дома купца Котельникова на Ильинской – 359 квадратных метров. Также возможна передача памятника гражданину Минину и князю Д.М. Пожарскому (площадь застройки 12,6 кв.м) на площади Народного единства и автомобильную дорогу протяженностью 141 м на Ивановском съезде.

К 800-летию Нижнего Новгорода памятники планируется восстановить и реконструировать.

На данный момент город несет затраты на охрану и содержание этих объектов.

Также сегодня стало известно, что Приволжский исследовательский медицинский университет обратился в администрацию города с просьбой передать им здание бывшей котельной на Верхневолжской набережной. В качестве котельной здание не используется и фактически служит складом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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