2020-02-20T14:28:20+03:00
Общество

10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году

Из регионального бюджета на это будет выделено более 16 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Более 16 миллионов рублей планируется выделить из регионального бюджета в 2020 году на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, реализующих программы в сфере искусства. Соответствующие поправки уже внесены в областной бюджет правительством региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

На ремонт культурных учреждений вместе с софинансированием из федерального бюджета в этом году будет потрачено более 45 миллионов рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в текущем году будут капитально отремонтированы десять музыкальных школ: это пять детских школ искусств в рабочих поселках Выездное, Большое Мурашкино, Красные баки и две в городе Чкаловске; три детские художественные школы в поселках Гидроторф и Тонкино, городе Ветлуга и две детские музыкальные школы в Княгинино и Ковернино.

«У нас в области живут талантливые дети, в чем я каждый раз убеждаюсь вовремя визитов в районы. Школы искусств становятся для многих вторым домом, где ребята проводят очень много времени. Для кого-то эти школы – первый шаг в творческой карьере, ребята становятся звездами в своих городах и селах. Нельзя ограничиваться в развитии культуры только крупными городами», - добавил Глеб Никитин.

Ремонтные работы должны начаться летом, после окончания учебного года. До конца 2020 года ремонт должен быть завершен.

Программу по ремонту учреждений культуры планируется продолжать в 2021-2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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